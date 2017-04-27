1970 Akhisar Masterler Yenifoça'da Galip

Yenifoça Sedat Avcı Sahası'nda oynanan karşılaşmayı konuk Akhisar 4-3 kazanmayı başardı.

Bir süre önce kuruluşunu tamamlayan ve önümüzdeki sezon liglere güçlü bir giriş yapmak isteyen 1970 Akhisar Masterler takımı gerek sahasında gerekse deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda hem başarılı futbolu, hemde "Masterler Felsefesine Akhisar Bakışı "adını verdikleri karşılama, konukseverlik ve uğurlama da geliştirdikleri davranış biçimleriyle adlarından söz ettiriyor.

Yenifoça'da yapılan karşılaşma öncesi yaşanan dostluk görüntüleri maçta yerini kıyasıya mücadeleye bıraktı. Zaman zaman sertliklerinde yaşandığı müsabaka gol düellosu şeklinde geçti. 1970 Akhisar Masterler'in golleri Ercan Yıldız, Engin Erşahin, Bircan Tan ve Foça'lı Niyazi Canpolat'ın kendi kalesine gönderdiği ters vurştan gelirken, ev sahibi Foça Faruk Tarakçı^nın bir, Serkan Tanrıseven'in iki sayısıyla rakibini yakalamaya çalıştı. İki topu da direkten dönen Foça maçı 4-3 kaybeden takım oldu.

Maç sonunda mücadele ve sertlikler sahada bırakıldı. Konuk 1970 Akhisar Masterler dostluk ve başarı dilekleriyle ilçelerine yolcu edildi.