1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Salah Açıklaması

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah, İsrail'in Filistinlilere yönelik yıkım politikasını eleştirerek, "İsrail'in yüzde 95'i ruhsatsız, buldozerler bunları görmeyip, neden sadece bizim evlerimizi yıkıyor?" dedi.



Salah, İsrail'deki Arapları temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'nin, İsrail'in güneydeki Necef çölünde yer alan Ummul Hayran beldesinde bir Arap vatandaşı öldürmesini ve Arap vatandaşlara ait evleri yıkmasını protesto kararı çerçevesinde aynı beldede açık alanda kılınan cuma namazına imamlık etti.



Şeyh Salah, Cuma hutbesinde, "1948 topraklarındaki Filistinlilerin evlerinin sadece yüzde 5'i ruhsatsızdır, ancak İsraillilerin evlerinin yüzde 95'i ruhsatsızdır. Buldozerler bunları görmeyip, neden sadece bizim evlerimizi yıkıyor?" diye konuştu.



İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Yahudi yerleşim birimi Amona'nın boşaltılmasına hükmetmesine işaret eden Salah, "Bir gün olsun buldozerlerin Tel Aviv'de, Natanya'da, Amona'da, Kiryat Arya'da ev yıktıklarına şahit olmadık." ifadelerini kullandı.



Salah, Ummu'l Hayran beldesinde İsrail güçleri tarafından öldürülen İsrail vatandaşı Yakup Ebu'l Kay'an ile ilgili de "Soğuk kanlılıkla öldürülüyoruz, buna rağmen biz suçlanıyoruz. Cenazelerimiz bile ailelerimize teslim edilmiyor. Şu ana kadar Şehit Yakup'un cenazesi defnedilememiştir. Bu bir suçtur." dedi.



İsrail güçlerinin, çarşamba günü Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yıkım amacıyla yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı bir Arap ile bir İsrail polisi ölmüştü. İsrail güçleri, beldedeki ev ve barakaları yıkmıştı.



İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.



Uluslararası, Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre de İsrail hükümetleri, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.