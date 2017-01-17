1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah Açıklaması

İsrail'in 9 ay sonra serbest bıraktığı 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail istihbaratı aracılığıyla kendisine sunulan "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu veya İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile görüşme" teklifini reddettiğini açıkladı.



Salah, evinin bulunduğu Ummul Fahm'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Askeri Mahkemeler Merkezine geçen perşembe günü götürülerek istihbarat görevlileri ile görüştürüldüğünü belirtti.



Salah, "Üç saat süren sorgulamanın ardından sunulan Başbakan Netanyahu veya İçişleri Bakanı Deri ile görüşme teklifini reddettim." dedi.



"Eğer Mescid-i Aksa meselesini görüşecekseniz, Aksa müzakereyi kabul etmez, Aksa üzerinde müzakere edilemez." dediğini ifade eden Salah, bunun üzerine İsrail polisinin, "yasa dışı platform ve derneklere üye olduğu" ve "şiddete teşvik eden açıklamalar yaptığı" iddiasıyla hakkında yeni bir soruşturma dosyası oluşturarak savcılığa gönderdiğini söyledi.



Salah ayrıca hakkında verilen yurt dışına çıkış ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının dün cezaevinde kendisine tebliğ edildiği bilgisini vererek, "Allah cezaevinden çıkmamı nasip etti. İrademizi yıkamayacak, moralimizi bozamayacaklar. Allahuteala'ya kavuşana değin İslami ve ulusal tutumumuz değişmeyecektir." diye konuştu.



1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 yıl önce verdiği bir cuma hutbesinde "şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salah, geçen mayıs ayından bu yana Bi'ru's-Seba kentindeki hapishanede tek kişilik hücrede tutuluyordu.