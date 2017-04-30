1931 Adet Meşale Yaktılar

Bodrumsporlu taraftarlar, şampiyonluk sevincini, kulübün kuruluş tarihi adedince, yani tam 1931 adet meşale yakarak kutladı.



Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lige yükselen Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Taraftarlar Bodrum Şehir Stadında gerçekleşen kupa töreninin ardından Kumbahçe Sahiline giderek 1931 adet meşale yakarak şampiyonluğu kutlamaya devam etti. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil kenarını dolduran taraftarlar tek sıra halinde dizilerek meşaleleri yaktı. Görsel şölene dönüşen meşaleli kutlama ilçenin birçok yerinden görüldü. Kutlamalara ilçede bulunan yerli ve yabancı turistlerde meraklı gözlerle izledi.



=================================================



İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi



>



İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



İhlas Haber Ajansı hakkında



İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için



>