Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için 27 Mart'ta ihale yapılacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi YİD modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti ihale edilecek.
Geçici teminat beledi 5 milyon lira olan ihale, 27 Mart'ta yapılacak. İstekliler, 20 Şubat itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında ihale dosyasını ücretsiz görebilecek.
Teklifler, ihale tarihinden 7 gün öncesinden başlamak üzere ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecek.
1915 Çanakkale Köprüsü Müşavirlik Hizmeti İhalesi
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için 27 Mart'ta ihale yapılacak.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için 27 Mart'ta ihale yapılacak.
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