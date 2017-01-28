1915 Çanakkale Köprüsü İhalesini Kazanan Belli Oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG kazandı.

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG kazandı....

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