Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
1915 Çanakkale Köprüsü" İhalesi
Ara
BİST 86.323 %0,10
DOLAR 3,7829 %0,17
EURO 4,0705 %0,75
PARİTE 1,0757 %0,59
ALTIN 146,55 %0,93
FAİZ 11,21 %-1,41
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

1915 Çanakkale Köprüsü" İhalesi

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale Boğazı'nda yapılacak, "1915 Çanakkale Köprüsü" ve bağlantı yolları ihalesine ilişkin, "Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde yapılacak olan hesaplamalar sonunda devletimiz en uygun kararı verecektir.

1915 Çanakkale Köprüsü

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Çanakkale Boğazı'nda yapılacak, "1915 Çanakkale Köprüsü" ve bağlantı yolları ihalesine ilişkin, "Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde yapılacak olan hesaplamalar sonunda devletimiz en uygun kararı verecektir. Onu bekliyoruz." dedi.

Özdemir, merkeze bağlı Kepez beldesinde düzenlenen, CLK Uludağ Elektrik İlk Yetkili İşlem Merkezi'nin (YİM) açılış törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü için düzenlenen ihalede en düşük teklifi verdiklerini hatırlattı.

İhalede henüz bir karar verilmediğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde yapılacak olan hesaplamalar sonunda devletimiz en uygun kararı verecektir. Onu bekliyoruz. Olursa elimizden gelen en iyi şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Biz uzun zamandan beri bu projeye çalıştık. Teklifimizi verdik. Ülkemizin, milletimizin, vatandaşımızın hayrına iyi de bir teklif verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah Allah da hayırlısını nasip eder. Bütün hedefimiz 2023'ten önce açmaktır. Dünyanın en uzun köprüsü olacak. Zaten uzunluğu da 2023 metredir. Türkiye'ye de bu yakışır. En yüksek barajı yapıyor. En uzun bölünmüş yolları, otoyolları yaptı. Denizin altından iki defa geçtik. Üçüncüyü geçeceğiz. Demiryolunu, karayolunu geçirdik. Şimdi de hem demiryolu, hem de karayolunu geçiren projelerin peşinde devletimiz."

"Şehitlerimize yakışan bir köprü olacak"

Özdemir, dünyanın en büyük projelerinin bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu da Türkiye Cumhuriyetine yakışan bir köprü olur. Atalarımıza, dedelerimize, şehitlerimize yakışan bir köprü olacak. Kim yaparsa, ülkemize hayırlı olsun. Köprünün temeli 18 Mart tarihinde atılacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Başbakan'ımızın bu konuda açıklamaları var. Sayın Ulaştırma Bakanı'mız da geçen gün basın toplantısıyla bunu ifade ettiler. İnşallah hayırlı ve uğurlu olacak."

Açılış törenine, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Çanakkale Bölge Yönetmeni Metin Erbil, Pratik İşlem A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yavuz, İş Geliştirme Müdürü Zülfikar Aslan katıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları ihalesinde 26 Ocak'ta, 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil olmak üzere 16 yıl 2 ay 12 gün ile en kısa süreyi, Daelim- Limak - SK- Yapı Merkezi OGG vermişti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Çanakkale Köprüsü, Ömer Faruk Mutan, Limak Holding, Nihat Özdemir, Cumhurbaşkanı, Hasan Yavuz, Allah (C.C), Çanakkale, Yönetmen