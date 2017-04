1905 Ags'den Hatıra Ormanı

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) tarafından oluşturulan hatıra ormanının açılışı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla yapıldı.



Eskişehir Yolu üzerinde oluşturulan ormanın açılış töreninde konuşan Özbek, "Galatasaray sadece bir spor kulübü değil, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşlarının toplumlara vermek istediği mesajlar her zaman olmuştur. Galatasaray de her zaman bunun öncülüğünü yapmıştır." dedi.



Galatasaray'ın gelişmekte ve büyümekte olduğunu ifade eden Özbek, şöyle konuştu:



"Ankara'da değerli kardeşim çok büyük çalışmalar yapıyor. Kulübe katkı sağlama dışında, bir sivil toplum kuruluşu olarak en büyük görevi olan doğaya katkı vermek için yaptığı organizasyondan ötürü huzurunuzda kendisine teşekkür ederim. Doğayı korumamız lazım. Ailemizin dikili bir ağacı oldu. Galatasaray'a çok yakıştı."



Sivil toplum kuruluşlarının sosyal görevleri bulunduğunu hatırlatan Özbek, "Bunlardan birini yerine getiriyoruz. Eskişehir Yolu üzerinde Galatasaray Ormanı'nı yapıyoruz. Bunu organize eden değerli yönetici ve Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Bu manada Galatasaray'ın bayrağı burada her zaman gözükecektir. Bu, ağaçları sadece dikmek ile olmaz. Bunların bakılması lazım. 5-10 sene sonra bir orman haline gelmesi lazım. Ankara Türkiye'nin kalbi." ifadelerini kullandı.



12 bin metrekarelik alana bin fidan dikildi



1905 AGS Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru da etkinlikte yaptığı konuşmada, 12 bin metrekarelik alana binin üzerinden fidan dikeceklerini ifade etti.



"Bizim için anlamlı bir gün." diyen Özüdoğru, şunları kaydetti:



"Ankara'da Galatasaray Kulübünün ve bizlerin artık bir fidanı ve ağacı olacak. 'Bir dikili dalım yok.' sözünün Ankara'da geçerli olmayacağı bir güne başlıyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir arazi. Bu arazi üzerinde binin üzerinde fidan dikme imkanımız olacak. Ankara-Eskişehir yolu üzerinde olması en güzel tarafı. Yoldan geçen herkesin anacağı bir yerde."



Konuşmaların ardından Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek ile Özüdoğru kurdeleyi keserek hatıra ormanının açılışını gerçekleştirdi.



Açılışın ardından törene katılanlar, isimlerinin yazılı olduğu fidanları dikti. Törenin ardından ise organizasyona katılanlara pilav dağıtıldı.