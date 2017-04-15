19. Yüzyılda Doğan Son İnsan Hayatını Kaybetti

19. yüzyılda doğan ve 'dünyanın en yaşlı insanı' olduğu sanılan İtalya vatandaşı Emma Morano 117 yaşında öldü.



İtalyan medyası Morano'nun 117 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.



İtalya'nın kuzeyindeki Verbania kentinde hayata veda eden Morano, 29 Kasım 1899'da doğmuştu ve 19. yüzyılda doğarak hala yaşayan son insandı.



Morano 3 yüzyıla yayılan yaşamında iki Dünya Savaşı ve tam 90 İtalyan hükümetine tanıklık etti. Morano uzun yaşamının sırrının sahip olduğu genler ve 90 yıldır ikisi çiğ olmak üzere günde 3 adet yumurta yemesi olduğunu söylemişti.



Morano sevmediği kocasından 1938'de ayrılması ve bir daha evlenmemesinin de yaşamını uzattığını düşünüyordu.



Doktoru onun nadiren sebze ve meyve yediğini de açıkladı.



Annesi 91 yaşına kadar yaşayan, bazı kız kardeşleri de 100 yaşını gören Morano, 8 kardeşin en büyüğüydü.