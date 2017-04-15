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19. Yüzyıl Rusya'sına Tanıklıklar
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19. Yüzyıl Rusya'sına Tanıklıklar

Everest Yayınları'ndan çıkan Gorki ve Tolstoy kitapları yazarların yaşamöykülerini anlatırken bir döneme de ışık tutuyor.

19. Yüzyıl Rusya'sına Tanıklıklar

Everest Yayınları'ndan çıkan Gorki ve Tolstoy kitapları yazarların yaşamöykülerini anlatırken bir döneme de ışık tutuyor…

Kaynak: Dunya.com

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Rusya Federasyonu, Tolstoy, Rusya, Gorki