19. Yüzyıl Rusya'sına Tanıklıklar
Everest Yayınları'ndan çıkan Gorki ve Tolstoy kitapları yazarların yaşamöykülerini anlatırken bir döneme de ışık tutuyor.
Everest Yayınları'ndan çıkan Gorki ve Tolstoy kitapları yazarların yaşamöykülerini anlatırken bir döneme de ışık tutuyor…
Kaynak: Dunya.com
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