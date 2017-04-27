19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Grup Lideri Olarak Yarı Finalde

Slovakya - Türkiye: 0 - 3



Macaristan (Györ) ve Slovakya'nın (Puchov) ortaklaşa düzenlediği 2017 CEV U19 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Puchov'da, sTC Arena'da oynadığı 1. Grup beşinci karşılaşmasında, ev sahibi Slovakya'yı 21-25, 14-25 ve 13-25'lik setlerle 3 - 0 mağlup etti.



Milliler bu galibiyetle 1. Grup'u lider olarak bitirerek adını Yarı Final'e yazdırdı. Turnuvayı ilk dört sırada bitirmeyi garantileyen U19 Erkek Voleybol Milli Takımı, 22-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın ev sahipliğini yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali (EYOF)'ne ve 18-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Bahreyn'de düzenlenecek olan 2017 U19 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.



U19 Erkek Voleybol Milli Takımı, 2017 CEV U19 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Finali'nde statü gereği 2. Grup'u ikinci olarak bitiren İtalya ile eşleşti.



Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Ümit Hızal, "İlk hedefimiz grubu lider olarak bitirerek Macaristan'daki yarı finallere avantajlı gitmekti. Bugün, ev sahibi Slovakya'yı yenerek bunu başardık. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Şimdi önümüzde İtalya ile oynayacağımız, zorlu bir yarı final mücadelesi var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde konsantre olarak finale çıkmak istiyoruz" dedi.



19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takım Kaptanı Onur Çukur ise, "Bugün, Slovakya'yı kendi seyircisi önünde yenerek grubu lider olarak tamamladık. Finallerde en iyi dereceyi almak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza dair takım arkadaşlarımızla birbirimize söz vermiştik. Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Yarı Final'de İtalya ile zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Grup aşamasında, çok iyi konsantre olunca başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını kanıtladık. Amacımız İtalya'yı yenerek finaldeki yerimizi almak" şeklinde konuştu.



1. Grup'ta son karşılaşmaların tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şöyle;



TAKIM MAÇ G M PUAN



TÜRKİYE 5 4 1 12



ÇEK CUMHURİYETİ 5 4 1 11



FRANSA 5 4 1 11



FİNLANDİYA 5 2 3 6



ROMANYA 5 1 4 3



SLOVAKYA 5 0 5 2



İSTANBUL / DHA