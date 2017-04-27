19. Uluslararası Expo Georgia Turizm Fuarı
Gürcistan'da 19. Uluslararası Expo Georgia Turizm Fuarı çerçevesinde Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, turizmin sektörünün temsilcileri ve iş adamları için resepsiyon verildi.
Gürcistan'da 19. Uluslararası Expo Georgia Turizm Fuarı çerçevesinde Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, turizmin sektörünün temsilcileri ve iş adamları için resepsiyon verildi.
Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Türk ve Gürcü İş adamları Derneği (GÜRTAİD) Başkanı Kenan Yıldırım, Türk Hava Yolları (THY) Tiflis Ofisi Müdürü Şerafettin Ekici, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yetkilileri, Türk ve Gürcü turizmcilerin katıldığı resepsiyon, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü'nün konuşmasıyla başladı.
Gümrükçü, konuşmasında Türk ve Gürcü turizmcileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ve Gürcistan arasında siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda önemli iş birliği bulunduğunu söyledi.
Gürcistan ve Türkiye'nin dış politikada birbirlerine somut destek verdiğini, her iki ülkenin muazzam doğal zenginliğe ve turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Gümrükçü, Gürcistan'a 2016'da 6 milyondan fazla turistin geldiğini, 2017'de bu rakamın bu yıl 7 milyona ulaşmasının beklendiğini belirtti.
Büyükelçi Gümrükçü, Türkiye'de de bu sene turizm sektöründe çok iyi başlangıç yapıldığına, turist sayısının 2017'de 40 milyonu aşması beklentisi bulunduğuna işaret ederek Büyükelçilik olarak turizmin geliştirilmesi konusunda gereken desteği vereceklerini aktardı.
Gümrükçü, 19. Expo Georgia Turizm Fuarı'nda Türkiye'nin zengin bir şekilde tanıtılmasını sağlamasından ötürü THY yetkilileri ile Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğine teşekkür etti.
Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Çiftçi de böyle bir resepsiyon vererek komşu ve stratejik ortak iki ülkenin turizm sektörünün temsilcilerine bir araya gelme fırsatı verdiği için Büyükelçi Gümrükçü'ye teşekkürlerini iletti.
Çiftçi, "Ülkeler arasında ilişkilerin gelişmesinde tabii ki doğa ve turizmin çok önemi var ancak bu iki ülkenin çok değerli kültür, sanat ve insani değerleri mevcut. Bunlar da son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyada başlattığı küresel barış çabalarının bir sonucu olarak Türkiye'nin tanıtımında kültürel değerler bundan sonra daha fazla öne çıkacaktır." diye konuştu.