Sabancı Vakfı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği 19. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde bu hafta dört oyun sahnelenecek.



Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival kapsamında bugün İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı Anthony Horowitz'in yazdığı Cemalettin Çekmece, Tamer Yılmaz ve Canan Erener Şen'in oynadığı "Ermişler ya da Günahkarlar" adlı oyun, izleyenlerin beğenisine sunulacak.



Festivalde 11-12 Nisan tarihlerinde ise Tiyatro Kare yapımı kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan "Ahududu" adlı oyun ile insanları yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ve Mürşide'nin hikayesini Melek Baykal, Suna Keskin, Nedim Saban, Bülent Seyran, Cem Güler, Halime Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler ve Özgür Yetkinoğlu izleyenlere anlatacak.



Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde 13-14 Nisan tarihlerinde Pürtelaş Tiyatro yapımı, Damla Sönmez ve Deniz Karaoğlu'nun rol aldığı "Parçacıklar" oyunu saat 20.00'de, Aygül Özgen'in liderliğinde sahnelenecek "Bir Şapkam Olsun" adlı atölye çalışması da 10 yaş ve üzeri katılımcılar için aynı günlerde saat 13.00'de tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.