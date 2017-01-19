19 Ocak Perşembe Spor Gündemi

TÜRKİYE KUPASI



13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor



16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor



18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena)



20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



GALATASARAY



11.00 Karabükspor maçı hazırlıkları sürecek



11.00 Sponsorluk anlaşması yapılacak



13.30 Divan Kurulu toplantısı yapılacak



13.30 Ahmet Çalık basın toplantısı düzenleyecek



14.00 Jan Olde Riekerink basın toplantısı düzenleyecek



FENERBAHÇE



Takım izinli



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



14.00 Takım kaptanları Emre ve Mahmut taraftarlarla imza gününde buluşacak



BASKETBOL



10.00 Kayıt-Kahvaltı



11.00 Basın toplantısı (TBF, A Milli takım vizyonu ve teknik yapılanmasını anlatacak)



THY AVRUPA LİGİ



20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)



20.30 FENERBAHÇE - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)



22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)



22.15 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - GALATASARAY ODEABANK



23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - ANADOLU EFES



AT YARIŞLARI



17.30 Dubai Dünya Kupası koşulacak. Şampiyon Türk atı Graystorm da yarışta yer alacak



AFRİKA ULUSLAR KUPASI



19: 00 Cezayir - Tunus



22: 00 Senegal - Zimbabve