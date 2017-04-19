19 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi
(ÖZEL) VOLEYBOLUN EL-CLASİCO'SU ÖNCESİ ECZACIBAŞI VİTRA TEMKİNLİEczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, İtalya'nın Treviso şehrinde 22-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinde karşı karşıya gelecekEczacıbaşı VitrA Antrenörü Barbolini: "Çok zorlu bir...
(ÖZEL) VOLEYBOLUN EL-CLASİCO'SU ÖNCESİ ECZACIBAŞI VİTRA TEMKİNLİ
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, İtalya'nın Treviso şehrinde 22-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinde karşı karşıya gelecek
Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Barbolini: "Çok zorlu bir Final Four olacak. Dört takım da çok güçlü"
Kulüp Menajeri Ural: "Bu kupayı çok istiyoruz"
Neslihan Demir Güler: "Umarım her şey bizim lehimize olur ve bir kez daha kupayı kaldırırız"
VAKIFBANK DA FİNALE HAZIR
11.00-Vakıfbank Kaptanı Gözden Kırdar Sonsırma, DHA'nın sorularını yanıtlayacak. Treviso'da Final Four'un ilk maçında Eczacıbaşı ile karşılaşacak olan Vakıfbank kelimenin tam anlamıyla büyük finale hazır.
BEŞİKTAŞ-O.LYON MAÇINA DOĞRU...
14.20 Lyon takımı İstanbul'a gelecek
18.20 Lyon basın toplantısı (Stad)
19.00 Lyon antrenman (Stad)
20.30 Beşiktaş antrenman (Tesisler)
21.00 Beşiktaş basın toplantısı (Tesisler)
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI Fikret Orman saat 13.30'da Kabataş Erkek Lisesi'nde söyleşiye katılacak
TRABZONSPOR
15.45 Trabzon Club mağaza açılışına Başkan Muharrem Usta da katılacak (Başakşehir)
GALATASARAY ve FENERBAHÇE derbi hazırlıklarını sürdürüyor
REAL UZATMADA KAZANDI, ATLETİCO LEİCESTER'İ GEÇTİ
Normal süresi 2-1 Bayern Münih'in galibiyetiyle biten maçta uzatmaya gidildi. 120 dakika sonunda İspanyol temsilcisi rakibini 4-2 mağlup ederek yarnı finale çıktı. Bir başka İspanyol takımı A.Madrid ise deplasmanda Leichester Cıty ile 1-1 berabere kalarak yarı-finale yükseldi..
ŞAMPİYONLAR LİG'NDE SON YARI FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
21.45 Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)
21.45 Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)
MUSTAFA DENİZLİ DHA'NIN SORULARINI YANITLAYACAK
Nefes kesen bir maçtan sonra Evkur Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Eskişehirspor Teknik direktörü Mustafa Denizli, Eskişehir Bürosunun sorularını yanıtlayacak. Bu hafta oynanacak Eskişehirspor-Sivasspor maçı ise kelimenin tam anlamıyla ligin finali niteliğinde.
FATİH TERİM GENÇLERİ TAKİPTE
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım sorumlularının da izlediği Spor Toto 2'nci ve 3'üncü lig karmalarının hazırlık maçları, Manavgat İlçesi'nde başladı. Spor Toto 2'nci ve 3'ncü ligden seçilen oyuncuların yer aldığı 4 takım halinde yapılan karşılaşmaları Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım sorumlularıyla birlikte 2'nci ve 3'ncü ligden çok sayıda antrenör de izledi. Maç sırasında sahanın otomatik sulama sisteminin devreye girmesi renkli görüntüler oluşturdu.
FENERBAHÇE TARİH YAZDI
Obradoviç bir tarih daha yazdı. 11 yıl sonra ilk kez bir Türk Erkek Basketbol takımı Panathinaikos'u deplasmanda devirdi. 71-58 ile rakibinin saha avantajını kıran Fenerbahçe bir kez daha Atina'da oynanacak maç için avantaj sağladı. Sarı-Lacivertlilerin sihirli Coach'u İstanbul'daki Final-Four için dediğini yapmak üzere.
THY EUROLUAGUE PLAY-OFF
21.00: Olympiacos - Anadolu Efes
22: 00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
NUR TATAR İLE ÖZEL RÖPORTAJ
"Hedefim Rio olimpiyatlarında altın madalya"... "Çocuk konusunda Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her zaman üç üç üç..."
HENTBOL
17.00 Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Mogaz ile Amasya Taşova YİBO karşılaşacak.
PLAJ FUTBOLUNUN EN İYİLERİ İSTANBUL'DA BULUŞUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır düzenlenen Lale Festivali kapsamında düzenlenen plaj futbolu turnuvası, bu yıl ilk kez milli takımlar düzeyinde yapılacak. Yarın Caddebostan Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Belarus takımları Lale Kupası için mücadele edecek. Turnuvanrn basın lansmanı yarın Sepetçiler Kasrı'nda yapılacak.
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN, AVRUPA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANAN SERBEST GÜREŞ MİLLİ TAKIMI İLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ.
Başkan Aydın, 2-7 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kampına moral ziyaretinde bulundu.