19 Nisan 2017 Haberleri
19 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund'u Eleyen Monaco Yarı Finale Yükseldi
- Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı Eleyen Juventus Yarı Finale Yükseldi
- Son dakika! Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Patlama Meydana Geldi
- Venezuela'da 'Tüm Protestoların Anası' Düzenlendi: Yüz Binler Sokağa Çıktı
- Çağla Şıkel'den Vodafone Arena'da Göz Kamaştıran Pozlar
- Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza: 2'si Çocuk 5 Ölü, 6 Yaralı
- 'Diriliş'te Ertuğrul, Haçlı Komutanının Boğazını Kesti
- Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi Adaysız Yapıldı
- Google, Arama Geçmişinizi Patronunuza Verebilecek
- Fikret Orman: Men Cezasının Tahkimden Döneceğine İnanıyorum
- Nur Yerlitaş: Nurella'yla, Nur Yerlitaş Arasına Kara Kedi Girdi
- Şırnak'ta PKK'ya Hava Harekatı: 11 Terörist Öldürüldü
- Rus Turistler, Referandumun Sonucunu Çok da Önemsemedi
- Şenol Güneş: Men Kararını UEFA Mı Yoksa Lyon Mu Aldı Bilemiyorum
- Sokakta Oyun Oynayan Çocuk, Şehir Eşkıyalarının Kurbanı Oldu
- Otobüs ile Kamyonet Çarpıştı: 19 Yaralı
- Suriye'de İdlib Katliamının Kimyasal Silahla Yapıldığı Kesinleşti
- Trump, Kritik İran Kararını 3 Ay İçinde Verecek
- Çılgın Sedat Survivor Sonrası Brunundan Ameliyat Oldu
- Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova Gençlere Taş Çıkarttı
- Bir Tweet'le Başlayan Şaka Gerçeğe Döndü, Haluk Levent Parti Kuruyor
- Manisa'da 4 Şiddetinde Deprem Yaşandı
- Brezilya'da Oyuncular, Fotoğraf Esnasında Kadraja Değil Hakeme Daldı
- Kuluçkaya Yatan Fransız Sanatçının Nur Topu Gibi Bir Civcivi Oldu
- Doğu Perinçek: Evet-Hayır Olayı Arkada Kalmıştır ve Arkada Bırakılmalıdır
- Lyon Başkanı: UEFA'nın Verdiği Kararın Doğru Olduğunu Düşünüyorum
- Beşiktaş, UEFA'nın Verdiği 1 Yıl Men Cezasına İtiraz Edecek
- İstanbul'da 'Hayır' Eylemlerini Provoke Eden 19 Kişi Yakalandı
- Çin'de 10 Yıldır İç Çamaşırı Çalan Adamın Evi Kamyonetle Boşaltıldı
- MHP Lideri Devlet Bahçeli: 16 Nisan Bitmiş Sayfa Kapanmıştır
- UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 Yıl Ertelemeli 1 Yıl Men Cezası Verdi
- HDP Muş Milletvekili Özkan Tutuklandı
- YSK'nın Referandumu İptal Etmeme Kararına CHP'den İlk Tepki
- 2 Yaşındaki Çocuk, Ayağını Darbukaya Sıkıştırdı
- YSK, Referandumun İptalini Reddetti, CHP AİHM'e Gidiyor
- TRT Kurdi, En Çok İzlenen Kürtçe Televizyon Oldu
- Bülent Kayabaşın Vefat Haberinin Ardından Akıllara En Kötü Ölüm Sahnesi Geldi
- Victoria Secret'ın Sütyensiz Dışarı Çıkan Mankeni Transparan Oldu
- Sabri Sarıoğlu : Fenerbahçe Derbisini Hepimiz 'Bir' Olarak Kazanacağız
- YSK, Referandumun İptali İçin Yapılan Başvuruyu Reddetti!