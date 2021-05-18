19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 19 Mayıs yasak mı? 19 Mayıs'ta kısıtlama var mı?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 19 Mayıs'ta kısıtlama var mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Soruları merak ediliyor. Kabinden henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. koronavirüs yasakları yeniden gündeme geldi. Daha önce dini ve milli bayramlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak uygulanması nedeniyle 19 Mayıs'la ilgili de alınacak karar merak ediliyordu. Peki, 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs'ta yasak var mı? İşte 19 Mayıs ile ilgili son durum

19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması var mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramıdır. Yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve heyecan içinde kutlanan 19 Mayıs'ta bu yıl yasakların uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi 2021? 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 19 Mayıs 2021 ile ilgili son gelişmeler...

19 MAYIS YASAK MI?

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bakanlık 18-19 Mayıs özelinde ayrıca bir yasak getirmedi.

Odatv'de yer alan habere göre; polis kaynakları, 17 Mayıs sonrası ve 19 Mayıs tarihleri için kendilerine "ek görev" verilmediğini ve yasakların 17 Mayıs sabahı sona ereceğini belirtti.

"GÖREVLENDİRME YAPILMADI"

Kamu görevlileri ise yasakların uzayacağı yönünde görevlendirmenin yapılmadığını belirterek, 17 Mayıs'ta yasakların sona ermesinin beklendiğini ifade etti.

19 MAYIS 2021 RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı resmi tatildir. Resmi kurumlar bu tarihte kapalıdır.