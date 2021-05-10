19 Mayıs yasak mı? 17,18,19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Kapanma var mı?

19 Mayıs yasak mı? 17,18,19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Kapanma var mı? Soruları merak ediliyor. 26 Nisan'da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası alınan 17 günlük tam kapanma kararı 17 Mayıs'ta sonra eriyor. Sokağa çıkma ve seyahat yasağı sürecinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 18-19 Mayıs 2021'de sokağa çıkma yasağı var mı, 19 Mayıs'ta tam kapanma olacak mı?

19 Mayıs yasak mı? Türkiye'de 29 Nisan'dan bu yana koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma tedbirleri uygulanıyor. Tam kapanma 17 Mayıs'ta sonra erecek. Tam kapanma yasağıyla ilgili vatandaşların en merak ettiği konu başlığı ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın yasak dahiline eklenip eklenmeyeceği oldu. Peki, 19-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, 19 Mayıs'ta tam kapanma olacak mı?

19 MAYIS YASAK MI?

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. "Şu anda böyle 1 şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir" dedi. 1 diğer açıklamada, içişleri bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. "Bu noktada 19 Mayıs'la ilgili 1 değerlendirmemiz yok. Bugün itibarıyla bizim 1 hedefimiz var, 63005 binlere düşmek 23 bine geldik göreceksiniz. Hafta başı iyi 1 noktaya geleceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konu hakkında yaptığı açıklamada, ''Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' ifadelerine kullandı.

17 Mayıs'ta tam kapanma süresi sona erecek, 19 Mayıs'ı kapsayacak şekilde 3 gün daha tam kapanma tedbirlerinin uzatılması ise an itibariyle düşünülüyor. Bu noktada bilim kurulu toplantılarının ve kabine toplantısının oldukça önemli olduğunu ifade edelim. 62-63 binlerde olan vaka sayıları tam kapanmanın başlamasıyla beraber 22 binlere doğru geriledi. Yani 17 Mayıs tarihi sonrası yapılacak ilk kabine toplantısında merak edilen soru yanıt bulacak. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta yasak olup olmayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yok.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs her yıl farklı ve coşkulu etkinliklerle kutlanıyor.

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

Kabine toplantısından çıkan tam kapanma kararının 17 Mayıs itibariyle bitmesi beklenirken 19 Mayıs resmi tatilde yasak olup olmayacağı da merak konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, ''''Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' ifadelerine yer vermişti. Öte yandan 19 Mayıs'ta yasak olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama da bulunmuyor.