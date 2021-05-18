19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Eczaneler 19 Mayıs 2021 açık olacak mı? Eczane çalışma saatleri nedir?
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19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Eczaneler 19 Mayıs 2021 açık olacak mı? Eczane çalışma saatleri nedir?

19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Eczaneler 19 Mayıs 2021 açık olacak mı? Eczane çalışma saatleri nedir?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olmasından dolayı "19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık olacak mı?" Soruları merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Eczaneler 19 Mayıs 2021 açık olacak mı? Eczane çalışma saatleri nedir? Yarın eczaneler açık olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olmasından dolayı "19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık olacak mı?" Soruları merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Eczaneler 19 Mayıs 2021 açık olacak mı? Eczane çalışma saatleri nedir? Yarın eczaneler açık olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Eczaneler 19 Mayıs 2021 açık olacak mı? Eczane çalışma saatleri nedir? - Haberler
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