19 Mayıs sokağa çıkmak yasak mı? 18-19-20 Mayıs yasak var mı 2021? 18-19 Mayıs yasak mı?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi yaklaşırken 19 Mayıs'ta yasak var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarında düşüş yaşanmakta. 19 Mayıs sokağa çıkmak yasak mı? Kontrollü ilerleyen normalleşme sonrası 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs hangi gün?

Tam kapanma süreci 17 Mayıs itibarı ile sona erdi ve kademeli normalleşmeye geçildi. Bu noktada, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı konusu, milyonların gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi, 19 Mayıs resmi tatil günleri arasında yer alıyor ve daha önceki resmi tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, birleştirilecek mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bu doğrultuda, 19 Mayıs'ta yasak var mı sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, tam kapanma süreci 17 Mayıs sabahı itibarı ile sona erdi ve kademeli normalleşmeye geçildi. Hâl böyle olunca, 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı konusu, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı.

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

Bugün biten sokağa çıkma yasağıyla birlikte 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonucunda 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olmayacağı kesinleşti.

18 MAYIS 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk gelecek. Bugün resmi tatil olarak kutlanacak.

RESMİ TATİLLER 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021

12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021

19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021

1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022