19 Mayıs okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs canlı ders olacak mı?

Bu yıl Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil olması nedeniyle yarın EBA üzerinden online ders olup olmadığı konusu internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki 19 Mayıs 2021 tarihinde EBA üzerinden canlı ders var mı? 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs'ta ilkokullar açık olacak mı?

Bu yıl 102. kez kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanmasına kısa bir süre kala birçok öğrenci derslerinden geri kalmamak için yarın okulların tatil olup, olmadığı hakkında araştırma yapmakta. İnternette yarın okulların tatil olup olmadığı ile ilgili en çok " Yarın okullar tatil mi? Yarın online ders olacak mı? 19 Mayıs'ta ders var mı? 19 Mayıs ilkokullara tatil mi?" gibi sorular aranmakta. Yarın (19 Mayıs 2021) tarihinde EBA online eğitim olup, olmayacağı hakkındaki detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ? EBA CANLI EĞİTİM OLACAK MI?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının kutlandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ulusal Bayram ve Genel Tarihler kanunu nedeniyle 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilen 19 Mayıs günü, resmi tatil kabul edildiğinden dolayı EBA üzerinden online canlı ders yapılmayacak.