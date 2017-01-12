Samsun'da park halindeki 19 aracın lastiklerini kestikleri iddia edilen 7 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi, Reşadiye Mahallesi ile Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 19 aracın lastikleri kesildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu araçların lastiklerini kestikleri iddia edilen İ.Ö.(16), T.G.(18), M.B.(20), M.A.(15), H.G.(17), M.G.(18) ve H.G.'yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
19 Aracın Lastiğini Kesen 7 Kişi Yakalandı
Samsun’da park halindeki 19 aracın lastiklerini kestikleri iddia edilen 7 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da park halindeki 19 aracın lastiklerini kestikleri iddia edilen 7 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
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