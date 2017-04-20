185 kilo ağırlığındaki obezite hastası kadın hastanede tedavi altına alındı



KİLİS - Kilis'te, 185 kilo ağırlığındaki obezite hastası Hatice Civelek, hayır sever iş adamının desteğiyle hastanede tedavi altına alındı.

Altınözü Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi ve 13 torunu bulunan 5 yıldır obezite hastası 185 kilo ağırlığındaki Hatice Civelek'e İstanbul'da yaşayan hayırsever iş adamı Sezgin Baran Korkmaz sahip çıktı. Civelek, tedavi için Gaziantep Özel Sani Konukoğlu hastanesinde tedavi altına alındı. Ambulans ile Gaziantep'e gönderilen Hatice Civelek'in tedavisine başlandı.