1806 Laveyn
1806 Laveyn, Tatbikat Sahnesi Ankara'da sahnelenecek.
1806 Laveyn, Tatbikat Sahnesi Ankara'da sahnelenecek.
Hiçbirşeyin belirtilmediği bir iş ilanı.. Tuhaf bir karşılaşma... İnsanın içindeki iyilik ve kötülüğün savaşını, doğa, sistem, açlık ve para üzerinden anlatan yazar Süleyman Karaahmet, insanlığın aklının ve sabrının ince çizgisi üzerinden giderek inançlarımızı sorguluyor.
Genel Sanat Yönetmeni: Erdal Beşikçioğlu
Yazan: Süleyman Karaahmet
Yöneten: Gökhan Soylu
Işık: Mustafa Bal
Dekor: Anıl Ateş Işık
Reji Asistanı: Tugay Keşt
İllüstrasyon: Cilla Conway
Oyuncular: Berkan Şal, Melih Efeçınar, Zülal Süer
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Tatbikat Sahnesi Ankara
Mekan Adresi : Güneş Sok. No: 21
Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Kategori : 1806 Laveyn
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır