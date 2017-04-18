1806 Laveyn, Tatbikat Sahnesi Ankara'da sahnelenecek.



Hiçbirşeyin belirtilmediği bir iş ilanı.. Tuhaf bir karşılaşma... İnsanın içindeki iyilik ve kötülüğün savaşını, doğa, sistem, açlık ve para üzerinden anlatan yazar Süleyman Karaahmet, insanlığın aklının ve sabrının ince çizgisi üzerinden giderek inançlarımızı sorguluyor.



Genel Sanat Yönetmeni: Erdal Beşikçioğlu



Yazan: Süleyman Karaahmet



Yöneten: Gökhan Soylu



Işık: Mustafa Bal



Dekor: Anıl Ateş Işık



Reji Asistanı: Tugay Keşt



İllüstrasyon: Cilla Conway



Oyuncular: Berkan Şal, Melih Efeçınar, Zülal Süer



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tatbikat Sahnesi Ankara



Mekan Adresi : Güneş Sok. No: 21



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Kategori : 1806 Laveyn



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır