1806 Laveyn

1806 Laveyn, Tatbikat Sahnesi Ankara'da sahnelenecek.

1806 Laveyn

1806 Laveyn, Tatbikat Sahnesi Ankara'da sahnelenecek.

Hiçbirşeyin belirtilmediği bir iş ilanı.. Tuhaf bir karşılaşma... İnsanın içindeki iyilik ve kötülüğün savaşını, doğa, sistem, açlık ve para üzerinden anlatan yazar Süleyman Karaahmet, insanlığın aklının ve sabrının ince çizgisi üzerinden giderek inançlarımızı sorguluyor.

Genel Sanat Yönetmeni: Erdal Beşikçioğlu

Yazan: Süleyman Karaahmet

Yöneten: Gökhan Soylu

Işık: Mustafa Bal

Dekor: Anıl Ateş Işık

Reji Asistanı: Tugay Keşt

İllüstrasyon: Cilla Conway

Oyuncular: Berkan Şal, Melih Efeçınar, Zülal Süer

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tatbikat Sahnesi Ankara

Mekan Adresi : Güneş Sok. No: 21

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Kategori : 1806 Laveyn

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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