180'le Giderken TIR'a Arkadan Çarptı, Motor Yola Uçtu! Sürücü Hurda Araçtan Sağ Çıktı
Adana'da TIR'a arkadan hızla çarpan lüks otomobilin tavan kısmı koparak TIR'ın dorsesinde takılı kaldı, motoru ana yola uçtu. Sürücü, mucize eseri kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Adana'da önünde ilerleyen TIR'a arkadan hızla çarpıp hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü, mucize eseri kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
180 KM İLE GİDERKEN TIR'A ARKADAN ÇARPTI
Kaza, saat 01.15 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Sarıçam İlçesi Balcalı sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 NM 599 plakalı lüks otomobil, 180 kilometre hızla gittiği sırada önünde ilerleyen Cuma Tümer yönetimindeki 68 BN 564 plakalı TIR'a arkadan hızla çarptı.
TAVANI TIR DORSESİNE ASILI KALDI, MOTOR YOLA UÇTU
Hız göstergesindeki ibre 180 Km'de takılı kalan otomobilin parçalanan tavanı, TIR'ın dorsesine saplandı, motor bloğu araçtan fırlayarak ana yola uçtu.
MUCİZE KURTULUŞ! HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık görevlilerin yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkan otomobil sürücüsü, şans eseri kazayı yüzündeki hafif sıyrıklarla atlattı. Ambulansta yüzüne pansuman yapılan sürücünün, götürüldüğü hastanede tedaviyi kabul etmeyip, kayıt yaptırmadan hastaneden ayrıldığı belirtildi.
KADRAN 180 KM'DE TAKILI KALDI
Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verildiği TAG Otoyolu Osmaniye yönü, yolun temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü.
Öte yandan, kaza sonrasında polislerin yaptığı inceleme araç kadranın 180 kilometrede takıl kaldığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.