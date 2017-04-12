18 Yıl Hapis Cezası Aldığını Öğrenince Firar Eden Şahıs Yakalandı

Tokat'ta cinayetten tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktığında firar eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.



Niksar ilçesinde 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak 9 yıl hapis cezasına çaptırılan, D.Y. Tokat Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevinde 5 yıl yattıktan sonra açık cezaevine nakledildi. Açık cezaevinden izin alarak Niksar ilçesine ailesinin yanına giden D.Y., daha önceden işlediği suçlardan dolayı Yargıtay Ceza Dairesi tarafından 18 yıl ceza aldığını öğrenince izin süresi bittiğinde cezaevine dönmeyerek firar etti. Cezaevine dönmeyen D.Y. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Niksar ilçesinde bir arkadaşının evinde saklandığı bilgisini alan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Niksar İlçe Asayiş ekipleri düzenlediği operasyon ile D.Y.'yi yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT