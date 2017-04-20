18 Yaşındaki Otoparkçı, Minibüs Şoförünü Öldürdü

ADAPAZARI'nda, babasına ait otoparka aracı park etmeye çalışan 18 yaşındaki İ.B., yol verme yüzünden tartıştığı minibüs şoförü Tunahan Kaya'yı tabanca ile vurarak öldürdü.



Olay saat 15.00 sıralarında, Adapazarı'nın en işlek caddelerinden olan Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Tunahan Kaya, 54 M 284 plakalı minibüsü ile durağa müşteri almak için yanaştığı sırada, yol kenarında bulunan otoparka araç park etmeye çalışan otopark sahibinin oğlu İ.B. ile yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B, iddiaya göre işyerinden tabancayı alarak minibüs şoförü Tunahan Kaya ve babası Yusuf Kaya'ya ateş etti. Göğsünden vurulan Tunahan Kaya kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, bacağından yaralanan babası Yusuf Kaya ise tedavi altına alındı.



İ.B. olayın ardından polise teslim oldu.Soruşturma sürüyor.



- Sakarya