18 Yaşındaki Filistinli'nin 4 İsrailli'yi Yaraladığı İddiası

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de 18 yaşındaki Filistinli bir genç, 4 İsrailli’yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

18 Yaşındaki Filistinli'nin 4 İsrailli'yi Yaraladığı İddiası

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 18 yaşındaki Filistinli bir genç, 4 İsrailli'yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Filistinli bir gencin 4 İsrailli'yi yaraladığı iddia edildi. 18 yaşındaki gencin olayın ardından gözaltına alındığı kaydedilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - TEL AVİV

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