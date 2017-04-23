18 Yaşındaki Filistinli'nin 4 İsrailli'yi Yaraladığı İddiası

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 18 yaşındaki Filistinli bir genç, 4 İsrailli'yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Filistinli bir gencin 4 İsrailli'yi yaraladığı iddia edildi. 18 yaşındaki gencin olayın ardından gözaltına alındığı kaydedilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - TEL AVİV