18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı seyahat kısıtlaması var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlardan biri de 18 yaş altı toplu taşıma yasağı hakkında olmuştu. Tam kapanma döneminin ardından normalleşme kararları alınırken, vatandaşlar "18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı toplu taşıma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat edebilir mi?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Koronavirüs yasakları 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusu son günlerde en çok araştırma konusu olan başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Aralık ayındanda itibaren yeniden uygulamaya koyulan koronavirüs yasakları kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde hafta içi saat 21:00'dan sabah 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ve hafta sonları Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar 56 saat süre ile kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma ve seyahat yasağı ile ilgili aramalar başladı. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi ile '18 yaş altı şehirler arası seyahat edebilecek mi, 65 yaş üstü yasakları devam ediyor mu?' soruları gündeme geldi. İşte o detaylar...

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlığın normalleşme genelgesinde merak edilen maddeler sıralandı. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklar.

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI

Toplu taşıma kısıtlaması devam eden yaş grubunun seyahat kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldı. Genelgede, ''Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri kişiler ile 18 yaş altı gençler için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.'' ifadelerine yer verildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak. ''Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.''

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.