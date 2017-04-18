18. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne Doğru

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) organizasyonunda düzenlenen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin 18'incisi 2 Mayıs'ta başlayacak.



TDT'den yapılan yazılı açıklamada, TDT'nin, 18. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali için kolları sıvadığı belirtildi.



TDT'nin bu sene tiyatroseverlerle buluşturacağı ülkelerin, Litvanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, İspanya, Romanya, Bosna Hersek olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, 2-20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivalin, 2 Mayıs'ta de Atatürk Alanı'nda yapılacak konuşmalar ve etkinliklerle başlayacağı kaydedildi.