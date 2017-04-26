18. Uluslararası Bodrum Dans Festivali'nin hazırlık çalışmalarında görev almak üzere 13 ülkeden seçilerek Bodrum'a gelen 27 gönüllü, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.



Kocadon, 18. Uluslararası Bodrum Dans Festivali hazırlık çalışmalarında görev almak üzere Estonya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, İtalya, Letonya, Ermenistan, Moldova, Slovakya, İspanya, Litvanya, Makedonya, Macaristan'dan gelen gönüllüleri, Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci eşliğinde makamında konuk etti.



Gönüllü turizm elçilerini Bodrum'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Kocadon, "Böyle aydınlık yüzleri Bodrum'da görmek beni çok mutlu ediyor. Bu arkadaşlar Bodrum'u ve Türkiye'yi en kısa yoldan dünyaya duyuran arkadaşlarımız. Burada oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.



Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci de mayıs ayında yapılacak festival için çalışmalara başladıklarını belirtti.



Bu yıl etkinliğe 4 bin kişinin gelmesini beklediklerini kaydeden Özvezneci, "Yarışmalar, gösteriler ve bunlarda görev alacak 4 bin insanın gelmesini bekliyoruz. Yaptığımız etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak." dedi.



Bodrum Dans Kulübünce hazırlanan ve AB Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından desteklenen proje kapsamında ilçeye gelerek, 45 gün sürecek çalışmalara başlayan gönüllüler, 23-28 Mayıs'ta düzenlenecek festivalin promosyon, medya ve tanıtım çalışmalarını gerçekleştirecek.