18. Ulusal Kuş Konferansı" Karacabey'de Başladı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, araştırmacılar, akademisyenler, kuş gözlemcileri, yerli, yabancı doğa bilimcileri ve doğaseverlerin katıldığı "18. Ulusal Kuş Konferansı" başladı.



İlçeye bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç, mahallenin leylekleri koruma çalışmalarında çok başarılı olduğunu söyledi.



Kılıç, 12 yıldır her yıl düzenlenen leylek festivalinin Eskikaraağaç Mahallesi'nde kuşlarla uyum içinde yaşanabileceğini gösterdiğini belirterek, "Konferansta bu yıl Uluabat Mahallesi ve leylekler, coğrafya ve kuşlar, türler, kuşlar için aktivizim, doğa kültürü ve kuş fotoğrafçılığı konuları ele alınacak. Burada 10 ayrı oturumda, 44 konuşmacı Türkiye'nin son 50 yılına tanıklık etmiş çok değerli insanlar. Konferansın amacı, kuşaklar arası tecrübeyi, bilgiyi ve görgüyü aktarabilmek. Sadece kuş gözlemcilerini değil, doğanın korunmak zorunda olmadığı bir gelecek için emek veren bütün doğa severleri buluşturabilmek." ifadelerini kullandı.





Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da konferans için Karacabey'in tercih edilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.



Açılış konuşmaların ardından, Prof. Dr. İsmet Arıcı ve doğa gönüllüsü eşi Franziska Arıcı ile doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Leylek Köyü" olarak anılan Eskikaraağaç Mahallesi'nde, leylekler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Kuşlar ve doğa üzerine yapılan araştırmaların, projelerin ve eğitimlerin anlatılacağı, 3 gün sürecek "18. Ulusal Kuş Konferansı", 23 Nisan'da yapılacak Longoz Ormanları gezisiyle son bulacak.