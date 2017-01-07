Edirne Belediyesinin düzenlediği 18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Belediye Başkanlığı tarafından 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında bu yıl 18'incisi düzenlenecek yarışmanın başvurularının başladığı belirtildi.



Her yıl olduğu gibi yarışmaya bu sene de yoğun ilgi beklendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yarışmaya son katılım tarihi ise 19 Mayıs saat 23.00 olarak belirlendi. Yarışmada seçici kurul görevini ise Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, Kırkpınar Başpehlivanı Ahmet Taşçı, EFOD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İyiiz, Fotoğraf Sanatçıları Behiç Günalan, Cengiz Karlıova, İlyas Göçmen yapacak. Başvurular, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na internet üzerinden yapılacak olup detaylı bilgiye 'www.edirne.bel.tr' ve 'www.tfsfonlineyarismalar.org' adreslerinden ulaşılabilir.



Öte yandan yarışma sonucunda birinciye 3 bin 500 lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye bin 750 lira, Edirne Belediyesi Özel Ödülü'nü kazanana bin 500 lira, 3 adet mansiyon ödülünü kazanana 750 lira, sergilemeye değer görülen en fazla 33 adet fotoğrafın sahibine de 150 lira para ödülü verilecek.



Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 656. Kırkpınar Yağı Güreşleri Festivali 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.