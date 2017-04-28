18 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki hudut karakollarına Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgeden teröristlerce saldırıya karşılık verilerek, toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Aksoy Hudut Karakoluna sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulduğunu bildirdi. Açıklamada, hudutlara yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulduğu, bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Akçakale ilçesi sınırında bulunan bir karakola yapılan saldırıya verilen karşılıkta da 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



(İlker Turak/İHA)