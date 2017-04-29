18. Tarım ve Seracılık Festivali - Yağlı Güreşler Başladı

- 18. Tarım ve Seracılık Festivali

Pehlivanların hazırlıkları

Dua yapılması

Güreşlerden görüntüler

ANTALYA (AA) – Kumluca'da düzenlenen 18. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen, yağlı güreşler başladı.



Kumluca şehir stadında 2 gün sürecek güreşler öncesinde, kazasız geçmesi temennisiyle dua yapıldı.



Güreşlerin birinci gününde minik-1, minik-2, tozkoparan-1, tozkoparan-2, tozkoparan, ayak, deste-1, deste-2, deste-3, küçük orta küçük ve küçük orta büyük boylarda yaklaşık 960 sporcu güreşecek.



Başaltı ve Başpehlivanların yarın sahaya çıkacağı güreşler, Türkiye'de sezonun ilk güreşleri olması dolayısıyla hem pehlivanlar hem de güreş severler tarafından ilgiyle takip ediliyor.



Güreşlerin ilk gününe AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Mustafa Köse, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve AK Parti il Başkanı Rıza Sümer de katıldı.