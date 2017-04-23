18. Tarım ve Seracılık Festivali Etkinlikleri Devam Ediyor

Kumluca'da bu yıl 18'ncisi gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında 'Okullar arası Halk Oyunları Yarışması' yapıldı.



Kumluca Cumhuriyet Meydanındaki Okullar Arası Halk Oyunları Yarışması etkinliğini Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Erol Koca, AK Parti ilçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile aileleri izledi. İlçede bulunan 17 ilk ve orta öğretim okulu ile 4 lisenin katıldığı yarışmada, yaklaşık 500 öğrenci yurdun değişik yörelerinden, yöresel kıyafetleriyle halk oyunları oynadılar. Jüri üyeliklerinin derecelendirmede zorlandığı yarışmada, öğrencilerin ortaya koydukları performanslar izleyicilerden büyük beğeni topladı.



Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede ilkokullar kategorisinde Atatürk İlköğretim Okulu, ortaokullar kategorisinde Mimar Sinan Ortaokulu, liseler kategorisinde ise Gül-Çetin Kaur Anadolu Lisesi birinci oldu. Yarışmada dereceye giren okullara Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından kupa ve madalya verildi. Yarışmanın düzenlenmesinde görev alan jüri üyeleriyle, halk oyunları ekiplerini çalıştıran usta öğreticilere de plaket verildi. - ANTALYA