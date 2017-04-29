18. Tarım ve Seracılık Festivali Etkinlikleri

Kumluca'da düzenlenen 18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinde şarkıcı Aleyna Tilki konser verdi.



Karatepe Stadyumu'nda gerçekleştirilen konser öncesi, festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası ve yörük göçü etkinliklerine katılan mahalle muhtarlarına, festival tertip komitesi üyeleri Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket ve katılım belgesi verildi.



Gecede konuşan Kumluca Belediye Başkanı Çetinkaya, festivalin çok güzel bir şekilde devam ettiğini belirterek, bu kadar güzelliklerin yaşanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.



Çetinkaya, "Biz festivali başlatırken, bugünleri hayal ederek başlatmıştık. Bugün geldiğimiz noktada festival çatısı altında halkımızı bir araya getirmek, birlik, beraberlik ve kaynaşmalarını sağlamaktı. İki gün önce yaptığımız Yörük Göçü etkinliğine çoluk çocuk katılım sağlayan herkes birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından festival kapsamında bu yıl ikincisi verilen "İsmet Başer Festival Özel" ödülü sonucu, Kaymakam Kara tarafından açıklandı.



Festival jürisi tarafından "Yörük Göçü" etkinliğinde yapılan değerlendirmede bu yıl festivalin en güzel Yörük göçü canlandırmasını Gölçük Mahallesi'nin yaptığı belirlendi.



Geçen yılın birincisi Kum Mahallesi Muhtarı Sadık Boğa, Kumluca Yörük Göçü Sancağını Gölcük Mahallesi Muhtarı Yusuf Karakaş'a teslim etti.



18. Tarım ve Seracılık Festivali'nin bu yılki gençlik gecesi konserinde şarkıcı Aleyna Tilki sahneye çıktı.



Karatepe Stadyumunu dolduran genç hayranlarını seslendirdiği eserleriyle coşturan Tilki, ilk defa bir halk konserine çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi.



Sahnede bir buçuk saat kalan Tilki'ye, Kumluca Belediye Meclis Üyesi Şefik Durdaş ve gecenin sponsoru iş adamı Nadi Karasaçlı tarafından plaket verildi.