Kumluca ilçesinde düzenlenen 18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında sanatçı Ramazan Çelik, konser verdi.



Karatepe Stadı'nda konser veren Çelik, seslendirdiği hareketli türkü ve oyun havalarıyla dinleyicileri coşturdu, eserlerini zaman zaman seyircilerle okudu.



"Genç Osman" ve "Türkiyem" gibi türküleri de seslendiren Çelik, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.



Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Tarım ve Seracılık Festivali'nin her geçen yıl bir öncekinden daha güzel gerçekleştiğini, özellikle bu yıl yapılan Yörük göçünün çok güzel olduğunu söyledi.



Festivale emeği geçenlere teşekkür eden Çetinkaya, bir yaşam kültürü olan Yörüklüğü gelecek nesillere aktarmak ve yaşatılmasını sağlamak için çalıştıklarını bildirdi.



Konuşmasının ardından Başkan Çetinkaya ve Belediye Meclis Üyesi Ramazan Kızılkaya, sanatçı Ramazan Çelik'e çiçek verdi.



Konseri, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar izledi.