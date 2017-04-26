Kumluca ilçesinde düzenlenen 18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, "Yörük Obaları" eğlencesi gerçekleştirildi.



Narenciye Mahallesi'ndeki Yörük Obaları yerleşkesinde bulunan çadırları ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, muhtarlarla Yörük eğlencesine katıldı.



Etkinliklerin güzel şekilde devam ettiğini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:



"18 yıl önce bugünleri hayal ederek çıktığımız bu yolda, yaptığımız etkinliklerin ne kadar doğru ve güzel olduğunu bugün hep birlikte görüyoruz. Amacımız, insanları kaynaştırmak, birlik ve beraberlik sağlamak, özümüzü anlatmaktı. Bunu başardığımızı görüyoruz. Herkes burada kendisinden bir şeyler bulduğu için katkı sağlıyor. Bundan dolayı da Türkiye'nin en büyük halk festivalidir."



Konuşmaların ardından Gül Çetin Kaur Anaolu Lisesi öğrencileri, gösteri yaptı ve sanatçı Rıza Yağız konser verdi.