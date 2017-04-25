Kumluca ilçesindeki 18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yörük obalarını ziyaret etti.



Narenciye Mahallesi'ndeki yörük obaları yerleşkesinde bulunan çadırları ziyaret eden Çetinkaya, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar tarafından ikram edilen yöresel yemeklerin tadına bakan Çetinkaya, bazı çadırlarda ikramları kendisi yaptı.



Festivaldeki heyecanın her geçen gün arttığına dikkati çeken Çetinkaya, "Yörük göçü heyecanı yaklaşıyor. Eğlence ve halkımızın etkinlikleri artarak sürecek. Festivalimizi başlatırken amacımız, halkımızın birlik, beraberlik ve kaynaşmasına vesile olmaktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve insanları bu güzellikleri görmeye ilçemize bekliyorum." dedi.



Etkinliklerde ayrıca Bursa Keles Belediyesinden festival için özel olarak ilçeye gelen halk oyunları ekibi de bir gösteri yaptı.