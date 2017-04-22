18. Tarım ve Seracılık Festivali Etkinlikleri

Kumluca'da, 18. gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali Halı Saha Futbol turnuvası final maçıyla sona erdi.



Kumluca'da Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında geçtiğimiz yıllarda Belediye tarafından düzenlenen, bu yıl ise belediyenin destekleriyle Kumluca Kaymakamlığınca organize edilen halı saha futbol turnuvasının finalinde Çıralı Redline takımıyla karılaşan Eski Cami Mahallesi Öztürk Hukuk takımı rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.



Yaklaşık üç ay önce başlayan ve 25 takımın katıldığı halı saha futbol turnuvasında 81 maç oynandı.



Turnuvada Çıralı Redline takımı ikinci, Çağlar Oto ve Nur Pide takımları da üçüncülüğü paylaştılar.



Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon takım ve başarılı sporcuların madalya, kupa ve hediyelerini Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Gençlik Hizmetleri Spor ilçe Müdürü Erol Koca, AK Parti ilçe Başkanı Arif Yavuzer ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.