18. Tarım ve Seracılık Festivali Etkinlikleri

Kumluca'da, bu yıl 18.'si gerçekleştirilecek Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Karadeniz ve Orta Anadolu ezgileri gecesi düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan gecede sanatçılar Nihat Akçer ve Zafer Yılmaz, seslendirdikleri Orta Anadolu ve Karadeniz ezgileriyle izleyenleri gönüllerince eğlendirdi. İzleyenler, zaman zaman sanatçılara eşlik etti.



Programın sonunda Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, sanatçılara plaket verdi.



Başkan Çetinkaya, 18. Tarım ve Seracılık Festivali'nin her akşam bir başka etkinlikle devam ettiğini, farklı kurum ve kuruluşların ve vatandaşların etkinliklere gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.



Etkinliğe, Belediye Başkan yardımcıları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.