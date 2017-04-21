Kumluca'da düzenlenen 18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, "Yörük Obaları" açılışı yapıldı.



Narenciye Mahallesi'ndeki Yörük Obaları yerleşkesinde bulunan Kumluca Belediyesi Otağı'nda gerçekleştirilen ve Batı Antalya Gençlik Platformu üyeleri tarafından organize edilen etkinliğe konuşmacı olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ak ve araştırmacı yazar Ramazan Kıvrak katıldı.



Etkinlikte konuşan Ak, yörüklerin tarihte özgür bir yaşamı tercih ettiklerinin görüldüğünü söyledi.



Anadolu ve Rumeli'de konar göçer hareket eden topluluklara yörük denildiğini ifade eden Ak, "Yörüklüğün çok köklü bir geçmişi vardır. Orta Asya'dan başlayan ve Anadolu topraklarına, Rumeli'ye kadar yayılan bir geçmiş bu. Günümüzde az da olsa bu yaşam tarzını sürdüren insanlarımız var. Yörüklüğün, bu kültürün, gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Araştırmacı yazar Ramazan Kıvrak da Türklerin aslının yörük olduğunu, bunlara en güzel örneğin de Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alpaslan, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.



Kendisinin yörüklük üzerine birçok araştırması bulunduğunu ifade eden Kıvrak, yörüklüğün yaşatılması adına yapılan tüm çalışmaları desteklediğini kaydetti.



Konuşmaların ardından yerel sanatçı Enver Çatal tarafından türküler ve oyun havaları seslendirildi. Etkinliğin sonunda konuşmacılara plaket verildi.