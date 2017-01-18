18 Ocak Salı Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI



12: 00 Amed Sportif - Menemen Belediyespor



14: 00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor



14: 00 Gümüşhanespor - Trabzonspor



16: 00 Göztepe - Sivasspor



18: 00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor



20: 00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe



FENERBAHÇE



11.00 Sarı-Lacivertli takım Ankara'ya gidecek ve Gençlerbirliği maçının ardından İstanbul'a dönecek



TRABZONSPOR



İtalya Seri A ekiplerinden Juventus formasını giyen savunma oyuncusu Martin Caceres İstanbul'a gelecek



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



15.00 Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde düzenlenecek panele katılacaklar



BEŞİKTAŞ



Siyah-beyazlı ekip, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak



AFRİKA ULUSLAR KUPASI



19: 00 Gabon - Burkina Faso



22: 00 Kamerun - Gine Bissau



BASKETBOL



-FIBA Şampiyonlar Ligi -



20: 00 Pınar Karşıyaka - Khimik Yuzhny



-FIBA Şampiyonlar Ligi -



22: 30 Openjobmetis Varese - Muratbey Uşak



-Euroleague Kadınlar -



18: 30 Mersin BŞB - Dynamo Kursk



22: 00 BLMA - Fenerbahçe



-FIBA Avrupa Kupası 2. Tur -



19: 00 Gaziantep Basketbol - BC Mureş



19: 00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Prievidza



-EuroCup Kadınlar - 1/16 Final -



19: 00 PEAC-PECS - Galatasaray



VOLEYBOL



-Erkekler Şampiyonlar Ligi-



17: 30 Halkbank - Knack Roeselare



22: 30 Noliko Maaseık - İstanbul BBSK



22: 30 Pariıs Volley - Arkas Spor



-CEV Kupası Erkekler-



18: 30 Fenerbahçe - Hapoel Mate-Asher Akko