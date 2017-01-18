ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
12: 00 Amed Sportif - Menemen Belediyespor
14: 00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor
14: 00 Gümüşhanespor - Trabzonspor
16: 00 Göztepe - Sivasspor
18: 00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor
20: 00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
FENERBAHÇE
11.00 Sarı-Lacivertli takım Ankara'ya gidecek ve Gençlerbirliği maçının ardından İstanbul'a dönecek
TRABZONSPOR
İtalya Seri A ekiplerinden Juventus formasını giyen savunma oyuncusu Martin Caceres İstanbul'a gelecek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
15.00 Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde düzenlenecek panele katılacaklar
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19: 00 Gabon - Burkina Faso
22: 00 Kamerun - Gine Bissau
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi -
20: 00 Pınar Karşıyaka - Khimik Yuzhny
-FIBA Şampiyonlar Ligi -
22: 30 Openjobmetis Varese - Muratbey Uşak
-Euroleague Kadınlar -
18: 30 Mersin BŞB - Dynamo Kursk
22: 00 BLMA - Fenerbahçe
-FIBA Avrupa Kupası 2. Tur -
19: 00 Gaziantep Basketbol - BC Mureş
19: 00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Prievidza
-EuroCup Kadınlar - 1/16 Final -
19: 00 PEAC-PECS - Galatasaray
VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
17: 30 Halkbank - Knack Roeselare
22: 30 Noliko Maaseık - İstanbul BBSK
22: 30 Pariıs Volley - Arkas Spor
-CEV Kupası Erkekler-
18: 30 Fenerbahçe - Hapoel Mate-Asher Akko
18 Ocak Salı Dha Spor Gündemi
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI12: 00 Amed Sportif - Menemen Belediyespor14: 00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor14: 00 Gümüşhanespor - Trabzonspor16: 00 Göztepe - Sivasspor18: 00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor20: 00 Gençlerbirliği - FenerbahçeFENERBAHÇE11.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI