18 Ocak Salı Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI12: 00 Amed Sportif - Menemen Belediyespor14: 00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor14: 00 Gümüşhanespor - Trabzonspor16: 00 Göztepe - Sivasspor18: 00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor20: 00 Gençlerbirliği - FenerbahçeFENERBAHÇE11.

18 Ocak Salı Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

12: 00 Amed Sportif - Menemen Belediyespor

14: 00 Aydınspor 1923 - Ümraniyespor

14: 00 Gümüşhanespor - Trabzonspor

16: 00 Göztepe - Sivasspor

18: 00 Kasımpaşa - Sancaktepe Belediyespor

20: 00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

FENERBAHÇE

11.00 Sarı-Lacivertli takım Ankara'ya gidecek ve Gençlerbirliği maçının ardından İstanbul'a dönecek

TRABZONSPOR

İtalya Seri A ekiplerinden Juventus formasını giyen savunma oyuncusu Martin Caceres İstanbul'a gelecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

15.00 Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde düzenlenecek panele katılacaklar

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekip, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

19: 00 Gabon - Burkina Faso

22: 00 Kamerun - Gine Bissau

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi -

20: 00 Pınar Karşıyaka - Khimik Yuzhny

-FIBA Şampiyonlar Ligi -

22: 30 Openjobmetis Varese - Muratbey Uşak

-Euroleague Kadınlar -

18: 30 Mersin BŞB - Dynamo Kursk

22: 00 BLMA - Fenerbahçe

-FIBA Avrupa Kupası 2. Tur -

19: 00 Gaziantep Basketbol - BC Mureş

19: 00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Prievidza

-EuroCup Kadınlar - 1/16 Final -

19: 00 PEAC-PECS - Galatasaray

VOLEYBOL

-Erkekler Şampiyonlar Ligi-

17: 30 Halkbank - Knack Roeselare

22: 30 Noliko Maaseık - İstanbul BBSK

22: 30 Pariıs Volley - Arkas Spor

-CEV Kupası Erkekler-

18: 30 Fenerbahçe - Hapoel Mate-Asher Akko

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