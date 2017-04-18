18 Nisan Salı Dha Spor Gündemi

GÖZLER UEFA DİSİPLİN KURULU'NDA



Fransa'daki çıkan olaylar sonrası UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen Lyon ve Beşiktaş hakkındaki kararın bugün çıkması bekleniyor. Paskalya tatili nedeniyle dosyanın bugüne kaldığı öğrenildi. Karar öncesi çeşitli senaryolar var.



-Lyon seyircisi İstanbul'a gelmeyecek, Statta sadece Beşiktaş seyircisi olacak.



-Beşiktaş seyircisiz oynayacak.



-Lyon seyircisiz, Beşiktaş'a para cezası…



BEŞİKTAŞ



19.00 Lyon maçı hazırlıkları sürecek



-Beşiktaş-Lyon maçının hakemi açıklanacak



QUARESMA BİLMECESİ



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızının bugünkü antrenmanda denenmesi bekleniyor. Eğer sonuçlar olumlu olursa, Perşembe günkü maçta takımdaki yerini alacak. Aksi olursa Marcelo'dan sonra Quaresma da forma giyemeyecek.



GALATASARAY'DA ESKİLER ONBİRE DÖNÜYOR



11.30-17.00 Çift antrenmanla derbi hazırlıkları devam edecek. Teknik Direktör Tudor, Sneijder, Carole, de Jong ve Podolski'ye Fenerbahçe karşısında forma verebilir.



FENERBAHÇE



Derbi maçın hazırlıkları sürecek



TFF 1.LİG'DE ZORLU MAÇLAR



Bandırmaspor-Göztepe, Evkur Malatya-Eskişehirspor, Adana.D.Spor Giresunspor ve Sivasspor-Ümraniye bugünün öne çıkan maçların bazıları.



ARSENAL'IN YÜZÜNÜ MESUT GÜLDÜRDÜ



İngiltere Premier Lig'de oynanan 33. hafta maçında Arsenal, Middlesbrough'yu, Mesut Özil'in 71.dakikadaki golüyle 2-1 yendi. Böylece Teknik Direktör Arsen Wenger biraz olsun taraftar baskısından kurtulmuş oldu.



(Özel) BİSİKLETİN BAŞKANI DHA'NIN SORULARINI YANITLADI



Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı, Konya bürosunun sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve ihalesi yapılması beklenen Velodrom ile ilgili bilgi verdi.



GÜREŞ



Güreşçiler 2-7 Mayıs Tarihlerinde Budapeşte'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor..