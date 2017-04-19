18 Nisan 2017 Salı - İha Haber Saati

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TGRT Haber'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını 'Referanduma Doğru Özel' programında cevaplıyor.

18 Nisan 2017 Salı - İha Haber Saati

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TGRT Haber'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını 'Referanduma Doğru Özel' programında cevaplıyor.

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