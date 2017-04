18'lik hakem, futbolla lösemi hastalığını yendi



ZONGULDAK - Zonguldak'ta 18 yaşındaki Mehmet Can Çep, küçük yaşta futbol oynadığı sırada düşerek yaralandı. Kaldırıldığı hastanede lösemi hastalığı olduğu öğrenilen Çep, tedavilerinin ardından hastalığı yendi. Çep, şimdi hem hakemlik hem de LÖSEV İl Gençlik Kolu Başkanlığı görevi yapıyor.

Cemile ve Metin Çep'in iki çocuğundan biri olan Mehmet Can Çep, 9 yaşındayken futbol oynadığı sırada düşerek yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Mehmet Can Çep'e, kan tahlillerinin yapılmasının ardından Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı konuldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2.5 yıl boyunca kemoterapinin yanı sıra ilaç tedavisi de gören Mehmet Can Çep, 2013 yılında yeniden futbola başladı. Babası Metin Çep'in amatör küme takımında yönetici olması üzerine ilk 11'de forma giyen Mehmet Can Çep, bu süre zarfında İl Hakem Kurulu tarafından açılan aday hakem kursunu bitirerek futbol hakemi oldu. Oğlunun moralini yüksek tutmak için çabaladığını anlatan baba Metin Çep de oğlunun hastalığıyla tanıştıkları LÖSEV'ın Zonguldak İl Başkanlığını yürütüyor.

"Hastalığı yenebilirler, en canlı örneği ben oldum"

Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Can Çep, "Ben lösemi hastalığının ilk başındaymışım. Tanısı da T-ALL. Biz bunu öğrenir öğrenmez sevk istedik. 2008 yılının ortasına doğru Gazi Üniversitesi'ne gittim. Kemik iliği örneği falan alındı. Doktorlar araştırdı. Şanslı olduğumu söylediler. Hastalığın başındaymışım. Bir sene ben kemoterapi tedavisi gördüm. Sonra belli bir serum tedavisi gördüm. Tekrar kemoterapiye devam ettik. Ardından hap tedavisine devam ettik. Toplam 2.5 sene tedavi süreci gördüm. Şu an bir senedir kontrole gidiyorum. Şu an iyiyim. Bir sıkıntı yok. Hastalığımdan dolayı yürüyemiyordum. Futbolla ilgi ve alakam kopmuştu. Bir süre ara vermek zorunda kalmıştım. İyileştikten sonra babamın vesilesiyle burada spor kulübünde yönetici olmuştu. İdmanlara çıkmaya başladım. Moral olarak üst düzeye geldim. Kendimi çok iyi hissediyordum. Bir ay kurs sürecim oldu. Kursun sonunda sınava girdim. Başarılı oldum. Bir iki sene hakemlikte ilerledim. Yaklaşık 55-60 maça çıktım. Şu an yaşımdan dolayı yükselemiyorum. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren inşallah il hakemi olacağım. Şu an 18 yaşındayım. Hastalığım hayat yönü olarak çok büyük bir yer kaplıyor. Hayatın bitmediğini söyleyebilirim. Kendim bunun bir örneği oldum. Bu hastalığı olanlar umutlarını kaybetmesinler" diye konuştu.

"Her şeyin başı sağlık"

Lösemi hastalığı olanlara çağrıda bulunan baba Metin Çep, Kasım ayında rahatsızlığından dolayı hastaneye başvurduğumuzda lösemi hastalığı olduğunu öğrendik. O zamandan bu zamana kadar tedavisi devam ediyor. Bir süre Ankara'da kaldık. Haftalık, aylık ve senelik kontrolleri tamamladık. Söyleyeceğim şu bu hastalığı olanlar hayata küsmesinler. İnansınlar her şey düzelir. Herşeyin başı sağlık. Ben o zaman Ankara'da LÖSEV ailesi ile tanıştım. Bize maddi ve manevi her türlü desteği yaptılar. Zonguldak'ta bir kolları yoktu. Burada bu hastalığı olanların kayıtlarını alıp baştan sonra bütün ihtiyaçlarına destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

(SÖ