18 İş Yeri ve 4 Araçtan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Malatya'da 18 farklı iş yerinde ve 4 araçta meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 1 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya'da 3 Aralık 2016- 1 Şubat 2017 tarihleri arasında 18 farklı iş yerinde ve 4 farklı araçta meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olay yerlerinden elde edilen güvenlik kamera kayıtlarından olayların failinin M.Y.D. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ekipler, şüphelinin söz konusu iş yerlerinden ve araçlardan çaldığı malzemelerin bir kısmını da bularak sahiplerine teslim etti.



14 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olan şüpheli ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - MALATYA