Arap dünyasından medya temsilcilerini buluşturan "18'inci Arap Radyo Televizyon Festivali", Tunus'un Hammamat kentinde başladı.



Merkezi Tunus'ta bulunan "Arap Ülkeleri Radyolar Birliği" tarafından düzenlenen festivalin açılış törenine Arap dünyasından çok sayıda sinema sanatçısı ve radyo programcısı katıldı.



Arap Ülkeleri Radyolar Birliği Genel Müdürü Abdurrahim Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu seneki temasının "çeşitlilik, yenilik ve özgünlük" olduğunu söyledi.



Festivale çeşitli ülkelerden 850 medya temsilcisinin katıldığını belirten Süleyman, yarışma bölümünde ise radyo ve televizyon alanında toplam 230 programın değerlendirmeye alındığını ifade etti.



Festival kapsamında çeşitli sanatsal etkinliklerin yanında medya alanındaki yenilik ve ürünlerin tanıtılacağı bir de fuar düzenleniyor.



Tunus'ta 1981'den bu yana iki yılda bir düzenlenen Arap Radyo Televizyon Festivali, 28 Nisan'da sona erecek.