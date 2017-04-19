Kilis'te 4 tır ve dorsesinde yapılan aramada 18 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçakçılığı yapan şahıslarla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yolu üzerinde bulunan bir tır parkında yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. 4 tır ve dorsesinde yapılan aramada 18 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.M., B.K. ve Suriye uyruklu A.K. gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı. - KİLİS